Российская туристка рассказала, как спаслась при крушении «Синдбада»

По её словам, всё произошло очень быстро. Когда люки были открыты и люди начали погружаться, лодка начала уходить под воду. Египтянин, отвечавший за погрузку, закричал «стоп», но его никто не услышал. В результате люди оказались в воде и пытались самостоятельно добраться до пирса.