Российская туристка рассказала, как спаслась при крушении «Синдбада»

Российская туристка Регина вместе с двумя детьми, 9 и 10 лет, оказалась в опасной ситуации на батискафе «Синдбад» в египетской Хургаде в свой день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Регина рассказала, что они остановились в гостинице Sindbad, откуда отправляются одноименные субмарины, выполняющие не менее пяти рейсов в день. По её словам, это был единственный случай нарушения безопасности за всё время их отпуска.
Субмарина начала тонуть прямо у пирса в момент, когда туристы только начали погружение. К счастью, Регина и её дети не успели забираться в люк, перед ними находилось как минимум семь человек.
По её словам, всё произошло очень быстро. Когда люки были открыты и люди начали погружаться, лодка начала уходить под воду. Египтянин, отвечавший за погрузку, закричал «стоп», но его никто не услышал. В результате люди оказались в воде и пытались самостоятельно добраться до пирса.