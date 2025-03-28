Маск заявил, что США могут пойти ко дну

Если не будут успешно проведены меры по оптимизации структуры правительства и сокращению бюджетных расходов, корабль под названием «Америка» рискует пойти ко дну. Такие реформы могут привести к революционным изменениям, сравнимым по своему масштабу с теми, которые привели к освобождению рабов, заявил Илон Маск.