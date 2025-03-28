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Путин посоветовал морякам не обращать внимания на переговоры России и США

Во время рабочей поездки в Мурманск президент России Владимир Путин пообщался с военными моряками. Отвечая на вопрос о переговорах между Россией и США, глава государства посоветовал личному составу не заострять внимание на этой теме.

Путин пошутил на тему политики.

Во время рабочей поездки в Мурманск президент России Владимир Путин пообщался с военными моряками. Отвечая на вопрос о переговорах между Россией и США, глава государства посоветовал личному составу не заострять внимание на этой теме.

«Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу — и всё. Исполняйте свой долг. Но в целом, это — шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — сказал Путин.

Российский лидер оценил действия ЕС в ходе конфликта на Украине, рассказал о территориальных успехах российской армии и раскрыл, что будет после СВО. Главные высказывания президента РФ — в материале URA.RU.