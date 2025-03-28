В Польше неопознанный объект упал с неба

Падение неопознанного объекта в Западно-Поморском воеводстве напоминает событие в Перми, где также был замечен необычный светящийся объект. В обоих случаях объекты вызвали интерес и тревогу среди местного населения, однако официальные органы пока не предоставили конкретных объяснений происхождения этих объектов.