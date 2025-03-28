В Польше неопознанный объект упал с неба

Неопознанный летающий объект упал в Сочи.
В Западно-Поморском воеводстве Польши с неба упал неопознанный объект. Как сообщила пресс-секретарь местной полиции Анна Матис, происшествие произошло в районе населенного пункта Борно Сулиново.
«Неопознанный объект упал в Борно Сулиново Западно-Поморского воеводства. Полицейские оцепили место происшествия, нет никакой угрозы для местных жителей», — сказала Матис, пишут РИА Новости.
Падение неопознанного объекта в Западно-Поморском воеводстве напоминает событие в Перми, где также был замечен необычный светящийся объект. В обоих случаях объекты вызвали интерес и тревогу среди местного населения, однако официальные органы пока не предоставили конкретных объяснений происхождения этих объектов.