Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назначил героя России Гудкова замом командующего ВМФ: что о нем известно

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морскими силами РФ. Перед новым военным руководителем Гудковым стоит задача реорганизации морской пехоты.

Гудков — представитель морской пехоты.

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морскими силами РФ. Перед новым военным руководителем Гудковым стоит задача реорганизации морской пехоты.

Ранее Гудков получил наградной пистолет из рук министра обороны Сергей Шойгу. Кто такой Михаил Гудков, в какой части служит и чем она известна — в материале URA.RU.

Биография.

Гвардии полковник Михаил Гудков — уроженец Новосибирска. Высшее образование он получил в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Со отзывам коллег, он очень требователен к профессиональным качествам и физической подготовке сослуживцев.

Награды.

Гудков — Герой РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU.

Полковник Михаил Гудков получил «Золотую Звезду» Героя России и наградной пистолет за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника. Награды ему лично вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Получив награду, Гудков сказал: «Это прежде всего награда подчиненных за самоотверженные действия».

Звания генерал-майора получил командир 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков в 2024 году.

Где служит.

155-я отдельная бригада морской пехоты создана 1 декабря 2009 года из 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Дислоцируется в городе Владивосток и в посёлке Славянка Приморского края. Соединение выполняло боевые задачи в Чеченской Республике в ходе Первой чеченской войны.

155 бригада морской пехоты базируется на Дальнем ВостокеФото: Владимир Андреев © URA.RU.

В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России. Бригада участвовала в боях за Павловку, село Новомихайловка и Угледар в рамках специальной военной операции.

Награды бригады.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 17 мая 2023 года бригада была награждена орденом Жукова. Ее полное название теперь звучит как 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

23 января 2025 года бригада награждена орденом Суворова «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом». 21 февраля 2025 года бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов» присвоено почетное наименование «Курская».