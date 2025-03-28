Путин назначил героя России Гудкова замом командующего ВМФ: что о нем известно

Гудков — представитель морской пехоты.
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морскими силами РФ. Перед новым военным руководителем Гудковым стоит задача реорганизации морской пехоты.
Ранее Гудков получил наградной пистолет из рук министра обороны Сергей Шойгу. Кто такой Михаил Гудков, в какой части служит и чем она известна — в материале URA.RU.
Биография.
Гвардии полковник Михаил Гудков — уроженец Новосибирска. Высшее образование он получил в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ). Со отзывам коллег, он очень требователен к профессиональным качествам и физической подготовке сослуживцев.
Награды.
Гудков — Герой РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Полковник Михаил Гудков получил «Золотую Звезду» Героя России и наградной пистолет за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника. Награды ему лично вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Получив награду, Гудков сказал: «Это прежде всего награда подчиненных за самоотверженные действия».
Звания генерал-майора получил командир 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаил Гудков в 2024 году.
Где служит.
155-я отдельная бригада морской пехоты создана 1 декабря 2009 года из 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Дислоцируется в городе Владивосток и в посёлке Славянка Приморского края. Соединение выполняло боевые задачи в Чеченской Республике в ходе Первой чеченской войны.
155 бригада морской пехоты базируется на Дальнем ВостокеФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России. Бригада участвовала в боях за Павловку, село Новомихайловка и Угледар в рамках специальной военной операции.
Награды бригады.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 17 мая 2023 года бригада была награждена орденом Жукова. Ее полное название теперь звучит как 155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.
23 января 2025 года бригада награждена орденом Суворова «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом». 21 февраля 2025 года бригаде «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов» присвоено почетное наименование «Курская».