FT: Украина откажется от сделки по ископаемым

Новый проект соглашения, призванный заменить февральские договоренности, которые так и не были подписаны из-за конфликта между президентами Зеленским и Трампом, значительно расширяет сферу влияния США. В отличие от предыдущей версии, он охватывает все минеральные ресурсы Украины, включая нефть и газ и всю ключевую инфраструктуру: железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие предприятия.