FT: Украина откажется от сделки по ископаемым

В Киеве считают «грабежом» проект сделки с США.
Украина вряд ли подпишет на следующей неделе соглашение о добыче полезных ископаемых с США. Три высокопоставленных украинских чиновника, пожелавших остаться анонимными, раскритиковали предложенный американской стороной документ. Об этом сообщает Financial Times.
«Один из источников охарактеризовал условия как “несправедливые”, другой и вовсе назвал их “грабежом”. Третий чиновник сообщил, что правительство привлекло группу юридических экспертов для тщательного анализа документа и подготовки альтернативного предложения», — пишет Financial Times.
Новый проект соглашения, призванный заменить февральские договоренности, которые так и не были подписаны из-за конфликта между президентами Зеленским и Трампом, значительно расширяет сферу влияния США. В отличие от предыдущей версии, он охватывает все минеральные ресурсы Украины, включая нефть и газ и всю ключевую инфраструктуру: железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие предприятия.
По данным издания, расширенные условия вызывают серьезные опасения у украинской стороны, что и стало причиной задержки с подписанием документа. Эксперты отмечают, что принятие таких условий может существенно ограничить экономический суверенитет Украины и осложнить ее отношения с ЕС. Это будет означать беспрецедентное расширение влияния США в крупнейшей по площади стране Европы.