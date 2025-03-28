Девушку убили в поликлинике в Кульсары

По информации издания, преступление было совершено в местной поликлинике. Работавшая здесь девушка 1995 года рождения была убита в своем кабинете. Она умерла от ножевых ранений. В Департаменте полиции Атырауской области прокомментировали инцидент.
«По факту происшествия в городе Кульсары Жылыойского района возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, начато комплексное расследование. 33-летний подозреваемый был задержан по горячим следам и взят под стражу. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — сообщили в полиции.
Между тем Telegram-канал Atyrau ONLINE сообщает, что в убийстве подозревается бывший муж убитой. Он, как пишут авторы материала, пришел после обеда в поликлинику, где девушка работала юристом, и напал на нее с ножом. У погибшей остались двое детей.
«После трагедии поликлинику временно закрыли. Коллектив в шоке, сотрудники не могут сдержать слез и боятся возвращаться на работу», — рассказал изданию работник поликлиники.