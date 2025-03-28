Контрабанда в рюкзаке: в Уссурийске таможенники пресекли вывоз лап гималайского медведя

Попытка вывезти в Китай части редкого животного обернулась для жителя Приморья административным делом. Мужчину остановили в пункте пропуска «Пограничный» благодаря служебной собаке, которая проявила интерес к его рюкзаку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.
Инцидент произошёл на границе в момент досмотра багажа 44-летнего пассажира, направлявшегося в Китай. Мужчина заметно нервничал, и пёс по кличке Зара отреагировал на его ручную кладь. Внутри рюкзака инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с частями животного общим весом около четырёх килограммов.
Экспертиза установила, что в пакете находились лапы гималайского медведя со шкурой, шерстью и когтями. Данный вид попадает под действие Конвенции СИТЕС. Для его перемещения через границу требуется разрешение от Росприроднадзора и наличие паспорта деривата — однако ни того, ни другого у мужчины не оказалось.
В отношении гражданина возбуждены два административных дела — за недекларирование товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдение запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф с возможной конфискацией товара.
Напомним, в Приморье в Ханкайский районный суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего иностранца, которого занимался экономическими преступлениями. По версии следствия, в 2016 году мужчина организовал устойчивую группу, в которую вошли пять его соотечественников — четыре мужчины и одна женщина. С июля 2017 по январь 2018 года они занимались заготовкой, хранением и перевозкой ценных ресурсов, включая дериваты гималайского и бурого медведей, амурского тигра, а также янтаря и оружия.