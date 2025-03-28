Контрабанда в рюкзаке: в Уссурийске таможенники пресекли вывоз лап гималайского медведя

Напомним, в Приморье в Ханкайский районный суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего иностранца, которого занимался экономическими преступлениями. По версии следствия, в 2016 году мужчина организовал устойчивую группу, в которую вошли пять его соотечественников — четыре мужчины и одна женщина. С июля 2017 по январь 2018 года они занимались заготовкой, хранением и перевозкой ценных ресурсов, включая дериваты гималайского и бурого медведей, амурского тигра, а также янтаря и оружия.