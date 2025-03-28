«Наш источник в 155-й бригаде 'Анны Киевской' указывает на значительные недостатки в оснащении бригады военной техникой и арсеналом, что является результатом сокращения военной поддержки от США и Европы», — приводят слова представителей «Дозора» агентство ТАСС. Так, в 1-й танковой роте танкового батальона по штату должно быть десять танков Leopard, однако на деле в строю всего один. В то же время, в 3-й танковой роте штат предусматривает десять танков Leopard, семь из которых записаны на бумаге, но фактически ни одного из них нет в строю. В 2-й танковой роте указанный батальон имеет лишь три танка Leopard в активной службе, при этом семь указаны в официальных списках.