Дымящееся нечто рухнуло на Польшу, территорию оцепили

«[Объект] упал с неба и ещё минуту из него шёл дым», — заявила журналистам представитель местной полиции Анна Матис.
По словам офицера, взрывотехники не нашли внутри пиротехнического заряда и других опасных веществ. Угрозы для местных жителей объект не представляет. Полиция продолжает выяснять, что именно представляет собой «пришелец».
А несколькими днями ранее экипаж авиарейса Azerbaijan Airlines обнаружил в небе НЛО. Воздушное судно находилось на 360-м эшелоне, а объект был ещё выше. При этом системы российской противовоздушной обороны не наблюдали отметку.