Вину не признал: суд избрал меру пресечения организатору поджога авто во Владивостоке

По информации ведомства, организатор поджога решил помочь своему знакомому вернуть долг. Для достижения этой цели они решили устрашить должника, поэтому мужчина нашел исполнителя заказа, который вместе с другом поджег один автомобиль. Однако пламя перекинулось на соседние машины, в итоге охваченными огнем оказались 22 транспортных средства.