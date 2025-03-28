Вину не признал: суд избрал меру пресечения организатору поджога авто во Владивостоке

В дальневосточной столице суд заключил под стражу организатора поджога 22 автомобилей. В пресс-службе прокуратуры Приморья сообщили, с какой целью он поручил двум людям устроить пожар.
По информации ведомства, организатор поджога решил помочь своему знакомому вернуть долг. Для достижения этой цели они решили устрашить должника, поэтому мужчина нашел исполнителя заказа, который вместе с другом поджег один автомобиль. Однако пламя перекинулось на соседние машины, в итоге охваченными огнем оказались 22 транспортных средства.
Свою вину организатор поджога не признал. Под стражу его заключили на месяц и 26 суток.
Напомним, ранее прокуратура Приморья опубликовала ролик, на кадрах которого нарушители идут исполнять свой план.