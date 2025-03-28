Следствие по делу экс-замначальника ГУМЧС Кубани продлили

«Срок предварительного следствия продлен в установленном порядке до 30 месяцев, до 04 мая 2025 года», — сказано в документах.
Согласно судебным документам, Симоненко вменяют организацию покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 30, пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ), организацию приготовления убийства в составе группы по найму из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункты «б», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ), организацию покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ).
О задержании Симоненко сообщалось в начале августа 2024 года, тогда же столичный суд заключил его под стражу.
Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.
Ранее РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца — заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.