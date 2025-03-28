Стало известно, какая из европейских стран будет против вступления Украины в ЕС

«Мы очень ясно дали понять, что никакого прогресса в плане интеграции Украины быть не может, пока права венгерской национальной общины в Закарпатье грубо нарушаются», — заявил Петер Сийярто в интервью РИА Новости. По словам министра, за прошедшие 10 лет Будапешт получил от Киева много обещаний, но ничего не было исполнено.