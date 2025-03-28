Опубликован список россиян с затонувшего батискафа Sindbad в Египте

Опубликован список всех пассажиров, находившихся на борту затонувшего в египетском курортном городе Хургаде батискафа Sindbad. На подводную прогулку на батискафе отправились 45 туристов, причем среди них было несколько семей. В списке 25 женщин и 25 мужчин.
Напомним, трагедия произошла утром 27 марта. Группа туристов из России собиралась погрузиться в Красное море на прогулочной подводной лодке. Лодка затонула, погибли шесть человек, включая двоих детей. Всего на борту батискафа было 50 человек, из них 45 туристов. Четверо сейчас — в реанимации, в тяжелом состоянии.
Выжившие пассажиры рассказали, что батискаф «Синдбад» ушел под воду у понтона в момент, когда внутрь грузились пассажиры. Подлодка попросту начала погружение с открытыми люками и затонула.
При этом египетские СМИ писали, что главной причиной затопления батискафа называют столкновение с коралловыми рифами во время туристической экскурсии.
Ранее сообщалось, что среди тех, кто находился на борту, были супруги Кристина и Равиль Валиуллины, врачи из Татарстана. 38-летняя Кристина работала педиатром, а 40-летний Равиль — анестезиологом. Они приехали в Египет 21 марта вместе со своими дочерьми, 15-летней Лианой и 5-летней Наилей. По предварительной информации, супруги погибли, а их дети находятся в больнице.
Также среди пассажиров Синдбада была семья Боровковых из Татарстана. Вадим и Марина поехали в свое первое заграничное путешествие вместе с сыновьями Ромой и Германом. К счастью, вся семья выжила.
Прогулочный батискаф был спроектирован в Финляндии, он предназначен специально для туристических экскурсий. Подводное судно может погружаться на глубину до 25 метров и считается очень надежным, оно сертифицировано по международным стандартам безопасности. Местный туроператор рекламировал экскурсию как безопасное трехчасовое приключение. А профилактические проверки проводили финские специалисты.
По отзывам туристов, которые ранее покупали экскурсию на «Синдбаде», приключение было довольно опасным: многие жаловались на то, что лодка постоянно ударяется о дно. Также были жалобы на почти нулевую видимость.
Ранее эксперт Евгений Черняев рассказал, что подобные подводные аппараты с большим количеством акриловых обзорных окон являются крайне уязвимыми, а коралловые рифы, около которых проходит экскурсия, быстро растут и меняют конфигурацию.