Опубликован список россиян с затонувшего батискафа Sindbad в Египте

Ранее сообщалось, что среди тех, кто находился на борту, были супруги Кристина и Равиль Валиуллины, врачи из Татарстана. 38-летняя Кристина работала педиатром, а 40-летний Равиль — анестезиологом. Они приехали в Египет 21 марта вместе со своими дочерьми, 15-летней Лианой и 5-летней Наилей. По предварительной информации, супруги погибли, а их дети находятся в больнице.