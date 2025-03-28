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МЧС Казахстана развернуло оперативный штаб в связи с землетрясением

АЛМА-АТА, 28 марта. /ТАСС/. МЧС Казахстана развернуло оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой в связи с землетрясением, затронувшим ряд городов и сел юга республики, в том числе Алма-Ату.

Источник: РИА "Новости"

«На базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой. Под председательством вице-министра по ЧС Республики Казахстана Батырбека Абдышева проведены рабочее совещание и видео-конференц-связь с территориальными подразделениями», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе уточнили, что информация о пострадавших не поступала, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. «Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости», — заверили в МЧС.

Как сообщалось, в 03:42 по времени Астаны (01:42 мск) в Казахстане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 23 км к юго-западу от села Мерке, где проживают 15,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Как уточнили в сети сейсмических станций МЧС Казахстана, землетрясение силой в 4 балла отмечено также в селе Кулан Жамбылской области Казахстана. Толчки интенсивностью в 2 балла почувствовали в городах Шу, Тараз, а также в селах Толе би, Сарыкемер, Кордай, Аса, Мойынкум региона, а также в Алма-Ате. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.