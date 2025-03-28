МЧС Казахстана развернуло оперативный штаб в связи с землетрясением

«На базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой. Под председательством вице-министра по ЧС Республики Казахстана Батырбека Абдышева проведены рабочее совещание и видео-конференц-связь с территориальными подразделениями», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе уточнили, что информация о пострадавших не поступала, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. «Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости», — заверили в МЧС.