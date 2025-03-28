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В деле «майонезного короля» нашли потерпевшего

Бизнесмен Вадим Буров получил статус потерпевшего в рамках уголовного дела против основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Последнего обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили в правоохранительных органах.

Буров был допрошен по делу Мошковича.

Бизнесмен Вадим Буров получил статус потерпевшего в рамках уголовного дела против основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Последнего обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили в правоохранительных органах.

«Буров был допрошен в качестве физического лица, и накануне задержания фигурантов дела был официально признан потерпевшим. Ожидается, что Буров предъявит Мошковичу иск на сумму, измеряемую десятками миллиардов рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.

Буров утверждает, что Мошкович использовал уголовное преследование его ближайших родственников в качестве метода давления для захвата активов, принадлежащих ему. В частности, была осуждена сестра Бурова, что, по мнению бизнесмена, является частью указанной стратегии.

Вадим Мошкович, основатель агрохолдинга «Русагро», известный как «майонезный король», был арестован по обвинениям в мошенничестве и превышении полномочий, связанных с захватом активов холдинга «Солнечные продукты». Предполагается, что Мошкович использовал административные ресурсы для захвата активов.