В Энгельсе произошло несколько взрывов.
В Энгельсе произошло несколько взрывов, предположительно связанных с атакой ВСУ на местный НПЗ. Очевидцы сообщили о четырех взрывах около 4:05, видели яркие вспышки и слышали автоматную стрельбу. Об этом сообщают местные СМИ.
«Несколько взрывов прогремели над Энгельсом. Сработала система ПВО. Предварительно, ВСУ пытаются атаковать местный НПЗ. Очевидцы рассказали, что минимум 4 взрыва были слышны около 4:05. Предварительно, сработала система ПВО над городом», — сообщает telegram-канал SHOT.
Губернатор Саратовской области предупреждал об угрозе атаки БПЛА, все экстренные службы приведены в готовность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее URA.RU сообщало, что 20 марта в Саратовской области произошла серия взрывов, предположительно связанных с атакой украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Местные жители сообщили о сиренах и взрывах около 4 утра, а также о пожаре в районе нефтебазы.