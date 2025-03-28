Несколько взрывов прогремели над Энгельсом

Ранее URA.RU сообщало, что 20 марта в Саратовской области произошла серия взрывов, предположительно связанных с атакой украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Местные жители сообщили о сиренах и взрывах около 4 утра, а также о пожаре в районе нефтебазы.