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В Омской области закрыты все ледовые переправы

Последняя переправа через реку Иртыш закрыта в Усть-Ишимском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завершился сезон ледовых переправ. Последняя действующая переправа через реку Иртыш, «Никольская», закрыта в Усть-Ишимском районе. Она соединяла села Усть-Ишим и Никольск.

Таким образом теперь водителям необходимо будет искать альтернативные пути объезда. Решение принято из-за теплой погоды, когда лед под воздействием весеннего тепла лед истончился и уже не может выдержать тяжелый груз.

Для обеспечения безопасности граждан, подъезды к переправе перекрыты дорожными знаками и аншлагами, а сами подъезды обваловали снегом. Также выходить на лед небезопасно и людям. В случае возникновения ЧС, необходимо вызвать спасателей по номеру 112.

Ежегодно весенний лед становится причиной гибели людей. В числе пострадавших оказываются и дети, которые еще не могут осознать опасность тающего ледяного покрова.