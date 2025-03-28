В Омской области закрыты все ледовые переправы

Для обеспечения безопасности граждан, подъезды к переправе перекрыты дорожными знаками и аншлагами, а сами подъезды обваловали снегом. Также выходить на лед небезопасно и людям. В случае возникновения ЧС, необходимо вызвать спасателей по номеру 112.