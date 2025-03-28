В Омской области закрыты все ледовые переправы

В Омской области завершился сезон ледовых переправ. Последняя действующая переправа через реку Иртыш, «Никольская», закрыта в Усть-Ишимском районе. Она соединяла села Усть-Ишим и Никольск.
Таким образом теперь водителям необходимо будет искать альтернативные пути объезда. Решение принято из-за теплой погоды, когда лед под воздействием весеннего тепла лед истончился и уже не может выдержать тяжелый груз.
Для обеспечения безопасности граждан, подъезды к переправе перекрыты дорожными знаками и аншлагами, а сами подъезды обваловали снегом. Также выходить на лед небезопасно и людям. В случае возникновения ЧС, необходимо вызвать спасателей по номеру 112.
Ежегодно весенний лед становится причиной гибели людей. В числе пострадавших оказываются и дети, которые еще не могут осознать опасность тающего ледяного покрова.