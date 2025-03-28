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Режим ЧС локального характера введен из-за взрыва газа в многоэтажке под Челябинском

Режим ЧС локального характера введен из-за взрыва газа в многоэтажном доме в поселке Красногорский (Еманжелинский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Life.ru

«С 27 марта 2025 года и до особого распоряжения», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что днем в четверг в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Красногорский погибла женщина 1942 года рождения, получили травмы четыре человека, один из пострадавших в тяжелом состоянии в Ожоговом центре ГКБ № 6.

Самостоятельно из дома эвакуировались 33 жильца, в том числе 8 детей. Для них развернут пункт временного размещения.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).

Вечером 27 марта жильцам третьего и четвертого подъездов разрешили вернуться в квартиры. По первому и второму подъездам решения будут приняты в ближайшее время.

Добавим, режим ЧС локального характера с 18 марта также действует в Ашинском районе после резкого подъема уровня воды в реке Сим и затопления частных домов.