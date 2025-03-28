Режим ЧС локального характера введен из-за взрыва газа в многоэтажке под Челябинском

Ранее сообщалось, что днем в четверг в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Красногорский погибла женщина 1942 года рождения, получили травмы четыре человека, один из пострадавших в тяжелом состоянии в Ожоговом центре ГКБ № 6.