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Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию

Судно будет находиться в порту Камчхон Пусана в течение как минимум месяца.

Источник: Аргументы и факты

Шестерых моряков, пострадавших в результате пожара на российском судне Crystal Asia у побережья Пусана, планируется отправить в Россию по мере их выздоровления. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.

По его словам, экипаж останется на судне, а шесть пострадавших будут возвращены на родину по мере улучшения их состояния. Судно будет находиться в порту Камчхон Пусана в течение как минимум месяца для проведения ремонта и расследования инцидента.

Из 23 членов экипажа 22 являются гражданами России, а один — гражданином Белоруссии. Капитан судна сообщил, что все шесть пострадавших — жители Приморья. У них стабильное состояние, и они получают необходимую медицинскую помощь. Двое из них находились в тяжелом состоянии накануне, но одному уже была проведена операция, а у второго диагностированы ожоги 2−3 степени. Оба моряка находятся в сознании и проходят лечение, их состояние улучшается.

Напомним, инцидент произошел 26 марта на судне, которое вышло из порта Пусан после ремонта. В машинном отделении произошел взрыв, который привёл к пожару. Моряков посекло осколками стекла. Корабль находился в 8 км к югу от порта Камчхон.