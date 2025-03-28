Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию

Из 23 членов экипажа 22 являются гражданами России, а один — гражданином Белоруссии. Капитан судна сообщил, что все шесть пострадавших — жители Приморья. У них стабильное состояние, и они получают необходимую медицинскую помощь. Двое из них находились в тяжелом состоянии накануне, но одному уже была проведена операция, а у второго диагностированы ожоги 2−3 степени. Оба моряка находятся в сознании и проходят лечение, их состояние улучшается.