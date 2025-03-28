Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию

Шестерых моряков, пострадавших в результате пожара на российском судне Crystal Asia у побережья Пусана, планируется отправить в Россию по мере их выздоровления. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.
По его словам, экипаж останется на судне, а шесть пострадавших будут возвращены на родину по мере улучшения их состояния. Судно будет находиться в порту Камчхон Пусана в течение как минимум месяца для проведения ремонта и расследования инцидента.
Из 23 членов экипажа 22 являются гражданами России, а один — гражданином Белоруссии. Капитан судна сообщил, что все шесть пострадавших — жители Приморья. У них стабильное состояние, и они получают необходимую медицинскую помощь. Двое из них находились в тяжелом состоянии накануне, но одному уже была проведена операция, а у второго диагностированы ожоги 2−3 степени. Оба моряка находятся в сознании и проходят лечение, их состояние улучшается.
Напомним, инцидент произошел 26 марта на судне, которое вышло из порта Пусан после ремонта. В машинном отделении произошел взрыв, который привёл к пожару. Моряков посекло осколками стекла. Корабль находился в 8 км к югу от порта Камчхон.