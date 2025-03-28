В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия

На Украине заявили, что соглашение о перемирии с Россией в Черном море не будет распространяться на военные корабли.
Соглашение о перемирии в Черном море, обсуждаемое с американской стороной, не будет распространяться на российские военные корабли. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
«Оно [соглашение] касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — сказал Георгий Тихий. Его слова передает Страна.ua.
Изначально безопасность судоходства на территории Черного моря обсуждали российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который проходил 18 марта. Спустя неделю в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегатами из РФ и США, где также обсудили эту тематику, а также режим прекращения огня. Администрация Трампа также поставила цель установить режим прекращения огня на Украине до 30 апреля.