В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия

«Оно [соглашение] касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — сказал Георгий Тихий. Его слова передает Страна.ua.