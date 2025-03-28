В поселке Усть-Ордынском мужчина попал в больницу после нападения собаки

— Незамедлительно на место происшествия отправился участковый. Поскольку собака вела себя агрессивно и угрожала жизни и здоровью как заявителей, так и полицейского, офицер, в соответствии с федеральным законом, выстрелил в сторону пса и обезвредил его, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.