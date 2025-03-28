В поселке Усть-Ордынском мужчина попал в больницу после нападения собаки

В поселке Усть-Ордынском собака набросилась на 33-летнего мужчину. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, брат пострадавшего позвонил в отдел и рассказал, что сенбернар забежал на территорию частного дома.
— Незамедлительно на место происшествия отправился участковый. Поскольку собака вела себя агрессивно и угрожала жизни и здоровью как заявителей, так и полицейского, офицер, в соответствии с федеральным законом, выстрелил в сторону пса и обезвредил его, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего мужчину отвезли в больницу с различными травмами. Врачи осмотрели его и отправили домой на амбулаторное лечение. Полицейские уже второй день ищут хозяина агрессивного животного.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трое незнакомцев напали на 12-летнего школьника в Иркутске.