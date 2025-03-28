5-балльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Также сообщили, что на базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой. Под председательством вице-министра по ЧС РК Батырбека Абдышева проведено рабочее совещание и видеоконференц-связь с территориальными подразделениями.