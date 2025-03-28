АСТАНА, 28 мар — Sputnik. 5-балльное землетрясение произошло на юге Казахстана.
28 марта в 03:42 по времени Астаны казахстанская сеть сейсмических станций зарегистрировала землетрясение. Эпицентр располагался в 323 километрах на юго-запад от Алматы.
Расчетная интенсивность в баллах составила:
- село Мерке — 5 баллов;
- село Кулан 4 балла;
- город Шу — 2 балла;
- село Толе Би — 2 балла;
- село Сарыкемер — 2 балла;
- город Тараз — 2 балла;
- село Кордай — 2 балла;
- село Аса — 2 балла;
- село Мойынкум — 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Специалисты «Казселезащиты» уже проверили гидротехнические сооружения, оползнеопасные и селеопасные участки. Также провели визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения. Никаких повреждений не обнаружили.
Также сообщили, что на базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой. Под председательством вице-министра по ЧС РК Батырбека Абдышева проведено рабочее совещание и видеоконференц-связь с территориальными подразделениями.
Информация о пострадавших не поступала, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме и МЧС Казахстана продолжает мониторинг обстановки. Ситуация остается стабильной, спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости.
В Жамбылской области расположены 5 химически опасных объектов. Специалисты организовали взаимодействие для их обследования — угрозы нет, -отметили спасатели.