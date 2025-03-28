Вертолёт МЧС добрался до туристов, попавших под лавину на Колыме

Борт МЧС добрался до туристов, попавших под лавину в Магаданской области, информирует правительство региона.
«Вертолёт МЧС добрался до туристов, попавших под лавину на перевале “Дядя Ваня”. Началась операция спасения», — говорится в сообщении.
Власти Магаданской области рассказали, что сотрудникам МЧС помогают два специалиста на своих снегохода.
«В помощь спасателям два специалиста из Синегорья на своих снегоходах выдвигаются на место происшествия, также из посёлка Дебин везут ещё один снегоход», — сообщили в правительстве.
Ранее борт Ми-8 МЧС РФ вылетел из населённого пункта Синегорье. Изначально вертолёту не удалось долететь до места из-за низкой облачности и тумана в скалистой местности.
Напомним, накануне в Магаданской области в результате схода лавины погибли четверо туристов. Группа из шести человек отправилась на перевал «Дядя Ваня» в Ягоднинском районе.