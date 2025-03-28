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Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул

Россия осудила задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул и потребовала от государств ОБСЕ добиться от Кишинева (Молдавия) освобождения политика. Об этом сообщили в официальном представительстве РФ в организации.

Россия вступилась за Гуцул на заседании ОБСЕ.

Россия осудила задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул и потребовала от государств ОБСЕ добиться от Кишинева (Молдавия) освобождения политика. Об этом сообщили в официальном представительстве РФ в организации.

Мы призываем Кишинев немедленно освободить Гуцул В связи с этим мы подняли этот вопрос на заседании Постоянного совета ОБСЕ чтобы донести информацию об инциденте, а также об истинных мотивах уголовного преследования лидера Гагаузии", — говорится в сообщении в telegram-канала официального представительства РФ в ОБСЕ. Также российская сторона направила соответствующие письма генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу и другим руководителям организации.

В сообщении указано, что Россия осуждает подобные методы политической борьбы и призывает Кишинев отказаться от таковых в будущем. Такое заявление связано с тем, что Гуцул была задержана в преддверии парламентских выборов, и глава Гагаузии, не надеясь на местное правосудие, обратилась за помощью к России и президенту Владимиру Путину.

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Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева на 72 часа. Она планировала вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе, при этом равнее ей был наложен запрет на выезд из страны. Некоторые из местных политиков заявили о давлении на оппозицию и заявляют о незаконности задержания.