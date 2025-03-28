Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева на 72 часа. Она планировала вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе, при этом равнее ей был наложен запрет на выезд из страны. Некоторые из местных политиков заявили о давлении на оппозицию и заявляют о незаконности задержания.