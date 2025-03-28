Shot: в Энгельсе и Саратове раздалось десять взрывов

Сообщалось, что первые четыре взрыва жители Энгельса слышали около 4.05 по МСК. Кроме того они рассказали о ярких вспышках, которые были замечены в небе. Губернатор Саратовской области предупреждал об угрозе атаки БПЛА, все экстренные службы приведены в готовность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.