Shot: в Энгельсе и Саратове раздалось десять взрывов

Жители Саратовской области слышали около десяти взрывов (архивное фото).
Жители Энгельса и Саратова сообщают о серии взрывов, которых, по их подсчетам, произошло от восьми до десяти. Telegram-канал Shot сообщает, местные жители слышали множество громких звуков в районе Энгельса и Саратова, вероятно связанных с работой систем ПВО. По последним данным, разрушений или пострадавших в результате этих действий не зафиксировано.
Сообщалось, что первые четыре взрыва жители Энгельса слышали около 4.05 по МСК. Кроме того они рассказали о ярких вспышках, которые были замечены в небе. Губернатор Саратовской области предупреждал об угрозе атаки БПЛА, все экстренные службы приведены в готовность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.