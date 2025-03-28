Новосибирца осудили за продажу несуществующих билетов на хоккейный матч

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняли в мошенничестве, а именно продаже несуществующих билетов на хоккейный матч. Подробности истории рассказали в пресс-службе прокуратуры.
4 апреля 2023 года подсудимый разместил в группе хоккейного клуба предложение о продаже билетов. Установлено: никаких билетов у него не было, зато был преступный умысел на хищение чужих средств.
На объявление ответил человек, он перевёл продавцу 6 тысяч. Но билетов не получил. Подсудимый распорядился деньгами по своему усмотрению.
Суд вынес обвинительный приговор — 1 год условно.