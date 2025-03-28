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Новосибирца осудили за продажу несуществующих билетов на хоккейный матч

Потерпевший заплатил за них 6 тысяч.

Источник: Freepik

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняли в мошенничестве, а именно продаже несуществующих билетов на хоккейный матч. Подробности истории рассказали в пресс-службе прокуратуры.

4 апреля 2023 года подсудимый разместил в группе хоккейного клуба предложение о продаже билетов. Установлено: никаких билетов у него не было, зато был преступный умысел на хищение чужих средств.

На объявление ответил человек, он перевёл продавцу 6 тысяч. Но билетов не получил. Подсудимый распорядился деньгами по своему усмотрению.

Суд вынес обвинительный приговор — 1 год условно.