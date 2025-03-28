В Башкирии остаются затопленными пять дворов и два участка дорог.

В Башкирии с начала паводкоопасного периода в МЧС поступило 525 сообщений, связанных с прохождением весеннего паводка.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, на контроле находится 4 ситуации в 2 районах и 1 городе. Там затоплены 5 придомовых территорий (д. Азово) и 2 участка дорог, а также 1 мост.
Остаются на контроле:
- Чишминский район, д. Кучумово, перелив моста.
- Архангельский район, д. Азово. Подтопленными остаются 5 придомовых территорий.
- г. Уфа, СНТ «Казарез и СНТ “Альбатрос”, перелив дороги, ведущей к садам.
- г. Уфа, перелив дороги к СНТ “Озон”.
Всего с начала паводкоопасного периода снято с контроля 52 ситуации. Пострадавших нет.
Продолжают расти уровни воды в реке Белой в районе города Бирска и Андреевке Благовещенского района, за сутки +23 сантиметра, а также на реке Ик в около села Нагайбаково Бакалинского района.
27 марта проведено 4 подрыва льда на реке Ай вблизи села Месягутово Дуванского района.
Сотрудники МЧС Башкортостана продолжают круглосуточный мониторинг за ситуациями на водных объектах республики.