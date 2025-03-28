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В Казахстане развернут оперативный штаб по мониторингу землетрясения

На базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой, передает DKnews.kz.

Источник: МЧС РК

Под председательством вице-министра по ЧС РК Батырбека Абдышева проведено рабочее совещание и видеоконференц-связь с территориальными подразделениями.

Информация о пострадавших не поступала Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме МЧС Казахстана продолжает мониторинг обстановки.

Ситуация остается стабильной. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости.

В Жамбылской области расположены 5 химически опасных объектов. Специалисты организовали взаимодействие для их обследования — угрозы нет.

28 марта 2025 года в 03 часов 42 минут по времени Астаны на территории Казахстана в 323 км. на юго-запад от г. Алматы зарегистрировано землетрясение.