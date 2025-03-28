Пропавших в октябре и январе жителей Алматы обнаружили погибшими

Пропавших в октябре 2024 года и январе 2025 года жителей Алматы обнаружили погибшими. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщили волонтеры LIDER.KZ, передает Tengrinews.kz.