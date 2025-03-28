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Пропавших в октябре и январе жителей Алматы обнаружили погибшими

Пропавших в октябре 2024 года и январе 2025 года жителей Алматы обнаружили погибшими. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщили волонтеры LIDER.KZ, передает Tengrinews.kz.

Источник: volontery_almaty_lider.kz

Кривенко Владимир 1971 года рождения пропал 3 января этого года. Около 12 часов дня мужчина вышел из дома по адресу: Ауэзовский район, улица Акжунис, 45.

Приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, с сединой, короткие, глаза карие.

По данным волонтеров, найден мертвым 24 марта.

Фидря Владимир Ильич 1954 года рождения пропал 2 октября 2024 года. Утром в 6:00 мужчина вышел из дома по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3Б, дом 7.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза карие.

Отмечается, что пожилой мужчина был дезориентирован. По данным волонтеров, найден мертвым 27 марта.