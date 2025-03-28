Пропавших в октябре и январе жителей Алматы обнаружили погибшими

Кривенко Владимир 1971 года рождения пропал 3 января этого года. Около 12 часов дня мужчина вышел из дома по адресу: Ауэзовский район, улица Акжунис, 45.
Приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, с сединой, короткие, глаза карие.
По данным волонтеров, найден мертвым 24 марта.
Фидря Владимир Ильич 1954 года рождения пропал 2 октября 2024 года. Утром в 6:00 мужчина вышел из дома по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Аксай-3Б, дом 7.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, короткие, глаза карие.
Отмечается, что пожилой мужчина был дезориентирован. По данным волонтеров, найден мертвым 27 марта.