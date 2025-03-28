За сутки на дорогах Свердловской области в ДТП пострадали 8 человек

В Госавтоинспекции Свердловской области поделились статисткой по ДТП за прошедшие сутки. Всего зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий.
— В пяти из них пострадали восемь человек, двое из которых дети, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.
Самая серьезная авария произошла в Екатеринбурге 27 марта в шестом часу вечера у улицы Технической — иномарка Cherry после столкновения с BMW вылетела на тротуар и сбила пять человек, включая двух детей. Всех пострадавших доставили в больницу.