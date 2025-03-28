Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки на дорогах Свердловской области в ДТП пострадали 8 человек

ГИБДД: в Свердловской области за сутки произошло 95 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции Свердловской области поделились статисткой по ДТП за прошедшие сутки. Всего зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий.

— В пяти из них пострадали восемь человек, двое из которых дети, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области.

Самая серьезная авария произошла в Екатеринбурге 27 марта в шестом часу вечера у улицы Технической — иномарка Cherry после столкновения с BMW вылетела на тротуар и сбила пять человек, включая двух детей. Всех пострадавших доставили в больницу.