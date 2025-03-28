Иск о взыскании денег с экс-полицейских по делу Голунова вернули МВД

В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а в соцсетях прошел флешмоб «Свободу Ивану Голунову». Впоследствии уголовное дело закрыли «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. В свою очередь, Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.