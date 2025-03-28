Иск о взыскании денег с экс-полицейских по делу Голунова вернули МВД

МВД ранее уже подавало подобный иск, но в одном из регионов РФ. Тогда иск также был возвращен поскольку дело суду не подсудно и должно рассматриваться в Москве. Ранее адвокат Голунова Сергей Бадамшин утверждал, что ведомство просило взыскать с экс-полицейских 1,5 миллиона рублей — ту сумму, что ранее журналист отсудил у самого МВД.
«Исковое заявление МВД России к Уметбаеву Максиму Маратовичу, Феофанову Роману Владимировичу, Сергалиеву Акбару Алиевичу, Ляховцу Игорю Сергеевичу, Коновалову Денису Анатольевичу о взыскании денежных средств — оставить без движения», — сказано в документах столичного суда.
Уточняется, что истцу был предоставлено время для устранения недостатков в исковом заявлении до 24 марта включительно. При этом, согласно картотеке столичного суда, повторно иск в суд не поступал.
Мосгорсуд в декабре 2022 года удовлетворил иск Голунова и взыскал с МВД в его пользу 1,5 миллиона рублей за причиненный преступлением моральный вред.
Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.
В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а в соцсетях прошел флешмоб «Свободу Ивану Голунову». Впоследствии уголовное дело закрыли «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. В свою очередь, Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от пяти до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.
Летом 2023 года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области заменил реальное лишение свободы принудительными работами для Коновалова, Уметбаева и Сергалиева.
В ноябре того же года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Коновалова.