Число погибших при крушении батискафа россиян увеличилось до шести человек, в их числе двое детей. Всего на борту находились 50 человек: 45 туристов и 5 членов экипажа. Помимо россиян, на батискафе были граждане Индии, Норвегии и Швеции.
27 марта около 10:00 утра у берегов Египта произошла авария батискафа «Синдбад». Инцидент случился в километре от берега курорта Хургада. Батискаф принадлежал гостинице «Синдбад». Экипаж обладал необходимой лицензией для перевозки пассажиров. Туристы прибыли в Египет от туроператора «Библио Глобус». Во время экскурсии батискаф погружался на глубину 25 метров.
В результате крушения 29 человек были госпитализированы в пять медицинских учреждений Хургады. Четверо пострадавших находятся в реанимации. У них различные травмы: раны, синяки, растяжения и затрудненное дыхание.
Губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи сообщил, что расследование обстоятельств крушения продолжается. Российское генконсульство в Хургаде выразило соболезнования в связи с гибелью шести россиян.
«Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа Синдбад погибли шесть россиян, в том числе двое детей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее был опубликован список всех пассажиров, находившихся на борту затонувшего в египетском курортном городе Хургаде батискафа Sindbad. В списке 25 женщин и 25 мужчин. Многие погружались в батискафе семьями — таких в списке 12. Из них шесть семей, которые купили билеты в батискаф в количестве более двух человек.
Выжившие пассажиры рассказали, что батискаф начал погружение с открытыми люками в момент посадки, что привело к его затоплению. Однако египетские СМИ сообщают, что основной причиной крушения считают столкновение с коралловыми рифами во время экскурсии. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента. На месте происшествия находятся работники оперативных служб и медики.
Это не первый случай, когда туристические суда терпят бедствие у берегов Египта. В ноябре 2024 года катер Sea Story с дайверами на борту затонул недалеко от рифа в районе Марса-эль-Алам. Тогда погибли несколько человек, а причиной аварии назвали высокие волны и сильный ветер что привело к перевороту судна всего за несколько минут.