Число погибших при крушении батискафа россиян увеличилось до шести человек

Это не первый случай, когда туристические суда терпят бедствие у берегов Египта. В ноябре 2024 года катер Sea Story с дайверами на борту затонул недалеко от рифа в районе Марса-эль-Алам. Тогда погибли несколько человек, а причиной аварии назвали высокие волны и сильный ветер что привело к перевороту судна всего за несколько минут.