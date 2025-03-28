Ранее Путин заявил, что такой подход с установлением временного управления позволил бы провести демократические выборы на Украине и создать там дееспособное правительство. Затем с этим правительством, по мнению Путина, уже можно было бы договариваться о мирном урегулировании и подписывании соответствующих документов. Эти заявления были сделаны в ходе его поездки в Мурманскую область и связано с тем, что срок президентства Владимира Зеленского давно истек, его правление противоречит конституции и препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине.