Мужчину, избившего оппонента огнетушителем, задержали в Приморье

Видеозапись избиения, сделанная очевидцем, распространили по новостным telegram-каналам, её приобщили к материалам дела. А заявлений в правоохранительные органы от потерпевшего, очевидцев или сотрудников медицинских учреждений по этому факту не поступало — о побоище стало известно в процессе мониторинга социальных сетей.
Установлено, что мужчине, который нанёс оппоненту телесные повреждения, 30 лет. Свои действия он объяснил тем, что оппонент провоцировал его на драку, находясь в состоянии алкогольного опьянения и демонстрируя неадекватное поведение.
Однако противоправное поведение оппонента не освобождает дебошира от ответственности. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для рассмотрения и принятия решения.
Полиция напоминает, что обо всех противоправных действиях необходимо сообщать в правоохранительные органы, это касается и потерпевших, и очевидцев. Обращаться можно как в территориальные дежурные части, так и на единые номера 02, 102 и 112.