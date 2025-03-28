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Мужчину, избившего оппонента огнетушителем, задержали в Приморье

Полиция установила личности участников конфликта в посёлке Преображения Лазовского округа в Приморье, в ходе которого мужчина избил оппонента огнетушителем и ногами, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Видеозапись избиения, сделанная очевидцем, распространили по новостным telegram-каналам, её приобщили к материалам дела. А заявлений в правоохранительные органы от потерпевшего, очевидцев или сотрудников медицинских учреждений по этому факту не поступало — о побоище стало известно в процессе мониторинга социальных сетей.

Установлено, что мужчине, который нанёс оппоненту телесные повреждения, 30 лет. Свои действия он объяснил тем, что оппонент провоцировал его на драку, находясь в состоянии алкогольного опьянения и демонстрируя неадекватное поведение.

Однако противоправное поведение оппонента не освобождает дебошира от ответственности. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для рассмотрения и принятия решения.

Полиция напоминает, что обо всех противоправных действиях необходимо сообщать в правоохранительные органы, это касается и потерпевших, и очевидцев. Обращаться можно как в территориальные дежурные части, так и на единые номера 02, 102 и 112.