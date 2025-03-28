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В Омске бывшая сотрудница медчасти предстанет перед судом за хищение 2,3 млн

Женщина сдавала в аренду помещения учреждения ФСИН, а средства присваивала себе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске бывшая сотрудница медчасти ФСИН предстанет перед судом за хищение 2,3 млн рублей. Женщина предоставляла частной школе плавания помещения, а деньги за аренду брала себе, не оформляя при этом никакого договора.

Омичка занимала должность старшего инспектора отдела медицинского снабжения, материально-технического обеспечения ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России. Сейчас судьбу махинаторши решит Кировский районный суд.

За хищение в особо крупном размере ей грозит до 10 лет лишения свободы. При этом сотрудница ФСИН свою вину не признала и не возместила причиненный государству ущерб.

Ранее мы писали, что суд отказал Годнюку в смягчении приговора по делу об обрушении казармы в Омске.