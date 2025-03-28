7-летняя девочка спасла семью при пожаре в Нижнем Новгороде

В момент возгорания в доме находились родители с пятью детьми. Пожар начался в комнате 7-летней девочки. Услышав треск, она сразу разбудила родителей и спасла всю семью, выведя их на улицу. Отец вызвал пожарных. Для ликвидации огня, охватившего 300 квадратных метров, потребовалось вмешательство 30 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.