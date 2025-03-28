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7-летняя девочка спасла семью при пожаре в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в доме многодетной семьи на улице Рылеева произошел пожар, в результате которого жилье было уничтожено.

Источник: МЧС РФ

В момент возгорания в доме находились родители с пятью детьми. Пожар начался в комнате 7-летней девочки. Услышав треск, она сразу разбудила родителей и спасла всю семью, выведя их на улицу. Отец вызвал пожарных. Для ликвидации огня, охватившего 300 квадратных метров, потребовалось вмешательство 30 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.

Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования, когда в сетевой фильтр было подключено несколько приборов одновременно.

Накануне сообщалось о пожаре на Зеленодольской улице Нижнего Новгорода. Там были спасены несовершеннолетняя девочка и две собаки.