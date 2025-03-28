Жительницу Камчатки задержали за незаконную прописку 116 мигрантов

Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась по этой статье. Она незаконно прописывала мигрантов в 2023 и 2024 годах. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи за фиктивную регистрацию законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.