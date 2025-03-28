Суд вернул МВД иск о взыскании денег с экс-полицейских по делу Голунова

Суд не принял иск МВД о взыскании денег с полицейских, подбросивших наркотики Голунову.
Московский суд вернул иск МВД России к экс-сотрудникам полиции, осужденным по делу журналиста Ивана Голунова, о взыскании с них денежных средств. Это следует из официальных судебных документов.
«Исковое заявление МВД России к Уметбаеву Максиму Маратовичу, Феофанову Роману Владимировичу, Сергалиеву Акбару Алиевичу, Ляховцу Игорю Сергеевичу, Коновалову Денису Анатольевичу о взыскании денежных средств — оставить без движения», — говорится в документах суда, текст которых приводит РИА Носоти. Отмечается, что причина возврата — нарушения в оформлении. Суд предоставил истцу время для устранения недостатков в заявлении до 24 марта включительно, однако исправленный иск так и не поступил.
МВД ранее пыталось подать подобный иск в другом регионе РФ, однако он был возвращен, так как дело должно рассматриваться в Москве. Отмечается, что МВД пытается взыскать с экс-полицейских ту сумму, которую у ведомства отсудил Голунов за моральный ущерб.
Дело Голунова началось в 2019 году, когда полиция якобы обнаружила у него наркотики. Это вызвало широкий общественный резонанс, в соцсетях прошел флешмоб «Свободу Ивану Голунову», а сам журналист заявлял о своей невиновности. В итоге дело было закрыто из-за недоказанности участия Голунова, а глава МВД Владимир Колокольцев уволил нескольких высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.
При этом бывшие сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец были признаны судом виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в участии в незаконном обороте наркотических веществ. В декабре 2022 года Московский городской суд удовлетворил требования Голунова, обязав МВД выплатить ему компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей за моральный ущерб, причиненный преступлением.