Суд вернул МВД иск о взыскании денег с экс-полицейских по делу Голунова

При этом бывшие сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец были признаны судом виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в участии в незаконном обороте наркотических веществ. В декабре 2022 года Московский городской суд удовлетворил требования Голунова, обязав МВД выплатить ему компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей за моральный ущерб, причиненный преступлением.