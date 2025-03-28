Дискуссия о внешнем управлении Украины со стороны Запада велась еще несколько лет назад, вызывая противоречивые мнения среди экспертов и политических деятелей. Одни утверждали, что страна находится под значительным влиянием из-за рубежа, особенно со стороны США и ЕС, другие же считали, что такие заявления являются манипуляцией и не отражают действительности. Активные подобные разговоры велись еще в 2020 году, за несколько лет до начала конфликта с Россией. Тезисы экспертов публиковал Украинский институт стратегий глобального развития и адаптации.