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На трассе М-12 в Башкирии в аварии с фурой погиб водитель ГАЗ

В Башкирии в аварии с МАЗ погиб 65-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Кушнаренковском районе Башкирии на трассе произошла смертельная авария. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 65-летний мужчина за рулем ГАЗ на 68 км автодороги Р-240 подъезд к М-12 влетел под колеса попутного МАЗа, за рулем которого был 56-летний житель Челябинской области. В результате удара пенсионер погиб на месте от тяжелых травм, второй водитель не пострадал.

По факту аварии начато разбирательство.

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