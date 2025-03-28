На трассе М-12 в Башкирии в аварии с фурой погиб водитель ГАЗ

По информации ведомства, 65-летний мужчина за рулем ГАЗ на 68 км автодороги Р-240 подъезд к М-12 влетел под колеса попутного МАЗа, за рулем которого был 56-летний житель Челябинской области. В результате удара пенсионер погиб на месте от тяжелых травм, второй водитель не пострадал.