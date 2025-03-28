В Перми служебная собака задержала любителя бесплатного шампанского

На месте следственно-оперативная группа проверила записи с камер видеонаблюдения, кинолог со служебной собакой произвели забор запаха, оставленного предполагаемым виновником, после чего пес пошел по следу. Четвероногий полицейский по кличке Линк привел своего напарника прямо к фигуранту: мужчина был в полукилометре от места преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции.