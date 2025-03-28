В Перми служебная собака задержала любителя бесплатного шампанского

Сотрудник магазина заявил, что неизвестный похитил ящик шампанского и скрылся.
На месте следственно-оперативная группа проверила записи с камер видеонаблюдения, кинолог со служебной собакой произвели забор запаха, оставленного предполагаемым виновником, после чего пес пошел по следу. Четвероногий полицейский по кличке Линк привел своего напарника прямо к фигуранту: мужчина был в полукилометре от места преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Затем выяснилось, что ранее судимый злоумышленник, ограбив супермаркет, несколько бутылок шампанского подарил случайным прохожим, а остальное хотел оставить себе. Но ему удалось сохранить только одну бутылку — другие он разбил, пока шел к логову.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Дознание продолжается.