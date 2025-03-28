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В Башкирии в ДТП двух грузовиков погиб водитель

В Башкирии в ДТП двух грузовиков погиб водитель.

Источник: ГАИ Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии авария произошла накануне вечером на 68 км автодороги Р-240 подъезд к М-12 «Восток».

По предварительным данным, 65-летний житель г. Агидель, управляя грузовым фургоном ГАЗ, допустил столкновение с попутным грузовиком МАЗ, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель ГАЗ скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель второго грузовика, 56-летний житель Челябинской области, не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

По факту ДТП начато разбирательство.