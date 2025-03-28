Бывшую сотрудницу ФСИН обвиняют в хищении более 2 млн рублей

Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отдела медицинского снабжения, материально-технического и интендантского обеспечения одного из учреждений ФСИН России, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, с апреля 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемая, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитила денежные средства в сумме около 2 300 000 рублей, переданные ей от представителей школы плавания за пользование бассейном и предназначавшиеся для внесения в кассу учреждения, тем самым причинила ущерб государственному бюджету на указанную сумму.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом.