Бывшую сотрудницу ФСИН обвиняют в хищении более 2 млн рублей

По данным следствия, с апреля 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемая, действуя умышленно, из корыстных побуждений похитила денежные средства в сумме около 2 300 000 рублей, переданные ей от представителей школы плавания за пользование бассейном и предназначавшиеся для внесения в кассу учреждения, тем самым причинила ущерб государственному бюджету на указанную сумму.