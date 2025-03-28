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В Комсомольске-на-Амуре женщина попала под колёса, пытаясь догнать автобус

Водитель начал отъезжать от остановки, не убедившись, что вблизи нет пешеходов.

Источник: Аргументы и факты

В Комсомольске-на-Амуре женщина попалась под автобус, пытаясь угнаться за транспортным средством. Его водитель начал отъезжать от остановки, не убедившись, что вблизи нет пешеходов, сообщает городской Telegram-канал «Комсаграм».

Наезд произошёл 27 марта в 16:45 на Аллее Труда около дома № 8. Водитель маршрутного автобуса № 20, не убедившись в безопасности маневра, начал движение. 34-летняя местная жительница, пытавшаяся догнать отъезжающий транспорт, поскользнулась и попала под заднее правое колесо.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По информации Госавтоинспекции, в момент происшествия автобус не находился на маршруте и перевозил пассажиров.

Установлено, что 44-летний водитель за последние два года 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. После инцидента он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В отношении водителя составлены протоколы по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях. Проводится проверка обстоятельств произошедшего для установления всех деталей инцидента.