Под Волгоградом осудят помощника капитана, протаранившего баржей опору моста

В Волгоградской области транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего старшего помощника капитана теплохода «Шлюзовой-160». Как сообщает ИА «Высота 102», следствие обвинило мужчину в нарушении правил безопасности, в результате чего произошло столкновение буксируемой баржи с опорой моста через Волгу.