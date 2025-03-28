В Уфе пропал 56-летний Мансур Сагадеев

Поисковики из отряда «БашРегионСпас» обратились за помощью в розыске 56-летнего Мансура Сагадеева, который пропал 25 марта 2025 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Пропавший мужчина 1969 года рождения имеет среднее телосложение при росте 169 см. Его отличают седые волосы и карие глаза. В день исчезновения Сагадеев был одет в темно-зеленую ветровку, синие джинсы и черные ботинки.
Любую информацию, которая может помочь в поисках, просьба передавать волонтерам или в полицию по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
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