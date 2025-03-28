Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пропал 56-летний Мансур Сагадеев

В Уфе пропал 56-летний мужчина в темно-зеленой ветровке.

Источник: Комсомольская правда

Поисковики из отряда «БашРегионСпас» обратились за помощью в розыске 56-летнего Мансура Сагадеева, который пропал 25 марта 2025 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Пропавший мужчина 1969 года рождения имеет среднее телосложение при росте 169 см. Его отличают седые волосы и карие глаза. В день исчезновения Сагадеев был одет в темно-зеленую ветровку, синие джинсы и черные ботинки.

Любую информацию, которая может помочь в поисках, просьба передавать волонтерам или в полицию по номерам 112 или 8−937−3−102−112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.