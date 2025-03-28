Бойцам ВСУ пришлось учиться по YouTube из-за бегства пугливых инструкторов

«У нас был опыт с иностранцами такой: они нам привезли вооружение… Было их человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один “подарок” со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились. Ну, то есть, они поняли, что там не шутки, и все убежали домой», — отметил военнослужащий, его слова передает РИА Новости.