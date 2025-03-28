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Бойцам ВСУ пришлось учиться по YouTube из-за бегства пугливых инструкторов

Иностранные инструкторы, прибывшие для обучения украинских военных использованию западного вооружения, сбежали с Украины после первой же атаки ВС РФ. Из-за этого бойцам ВСУ пришлось учиться по YouTube, рассказал бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, в ходе беседы с иностранными журналистами.

Западные инструкторы ВСУ сбежали с Украины.

Иностранные инструкторы, прибывшие для обучения украинских военных использованию западного вооружения, сбежали с Украины после первой же атаки ВС РФ. Из-за этого бойцам ВСУ пришлось учиться по YouTube, рассказал бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, в ходе беседы с иностранными журналистами.

«У нас был опыт с иностранцами такой: они нам привезли вооружение… Было их человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один “подарок” со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились. Ну, то есть, они поняли, что там не шутки, и все убежали домой», — отметил военнослужащий, его слова передает РИА Новости.

После отъезда иностранных специалистов, украинским военным пришлось самостоятельно изучать методы использования поставленного оружия. Как уточнил бывший боец ВСУ, обучение проходило с помощью видеоуроков на YouTube.