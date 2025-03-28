Уроженке Башкирии удалось выжить после трагического крушения батискафа

Как передает телеграм-канал Shot, жизни Кристины Валиуллиной и её детям ничего не угрожает. После спасения с затонувшего батискафа, они находились в больнице. Путаница возникла из-за того, что сервис не регистрировал пассажиров и не вел отчетность. С туристов просто брали деньги и отправляли под воду без минимальной подготовки.