В Воронежской области ПВО сбили 30 дронов

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 28 марта жители Саратова и Энгельса слышали звуки, похожие на взрывы. Telegram-канал Shot сообщает, что шум, вероятно, связан с работой систем ПВО. Сейчас в аэропорту Саратова действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.